In Graurheindorf : Lkw verliert in Bonn rund acht Liter Phosphorsäure

Auf einem Lkw ist Phosphorsäure ausgelaufen. Foto: Matthias Kehrein

Graurheindorf Auf einem Lkw ist am Mittwochmorgen in Bonn 85-prozentige Phosphorsäure ausgelaufen. Als der Fahrer dies bemerkte, hielt er in Graurheindorf unverzüglich an. Die Flüssigkeit wurde auf dem Boden mit Sand abgebunden.

Wie die Feuerwehr Bonn mitteilt, ist am Mittwoch im Laderaum eines Lkw Phosphorsäure ausgelaufen. Gegen 9 Uhr rückte die Wehr nach Graurheindorf aus. Bei Eintreffen der Kräfte waren rund acht Liter ausgelaufen. Ein 50-Liter-Kanister sei auf der Ladefläche des Lkw umgestürzt und dann leckgeschlagen, sodass die Säure sich ausbreitete und vom Lkw tropfte.

Laut Informationen von vor Ort sei der Lkw-Fahrer aus Brühl über die A555 Richtung Bornheim-Süd gefahren und dann über Hersel nach Graurheindorf. Der Fahrer hatte einen Kunden beliefert und während der Fahrt bemerkt, dass Flüssigkeit austritt. Daraufhin habe er direkt angehalten.

Den defekten Behälter haben die Einsatzkräfte unter Einsatz von spezieller Schutzkleidung geborgen.

Die ausgelaufene Säure wurde nach Rücksprache mit dem Fachberater ABC der Feuerwehr Bonn aufgenommen und in Teilen, mit Wasser verdünnt, abgespült. Dies geschah in Rücksprache mit dem Umweltamt, der Kanalunterhaltung und dem Klärwerk der Stadt Bonn. Eine Produktspur, die sich von der Autobahnanschlussstelle Bornheim der A555 bis zur Einsatzstelle zog, haben Feuerwehr und Bonnorange mit einem Waschwagen beseitigt.