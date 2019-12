Linie 66 fuhr führerlos durch Bonn : Totmannschalter kommt nach Geisterfahrt auf den Prüfstand

Bonn Die Geisterfahrt der Linie 66 zwischen Siegburg und Bonn könnte Auswirkungen auf alle Straßenbahnen in Deutschland haben. Die zuständige Aufsichtsbehörde stellt die technischen Notbremseinrichtungen von Straßenbahnen nun auf den Prüfstand.

Die Geisterfahrt der Linie 66 könnte Auswirkungen auf alle Straßenbahnen Deutschlands haben. „Ziel ist es, zu prüfen, ob durch technische oder organisatorische Verbesserungen ein derartiger Vorfall in Zukunft möglichst vermieden werden kann“, sagt Dagmar Groß von der Bezirksregierung Düsseldorf, die als Technische Aufsichtsbehörde das Geschehen untersucht. Denn offenbar gibt es Lücken im Sicherheitssystem, die bisher nicht bekannt waren – oder als so unwahrscheinlich galten, dass man sie ausschloss. Im Fernverkehr der Deutschen Bahn gibt es andere Mechanismen, die eine Geisterfahrt verhindern sollen.

Was in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Linie 66 zwischen Siegburg und Bonn passierte, ist nach bisherigen Erkenntnissen folgendes: Der Fahrer verliert gegen 0.40 Uhr das Bewusstsein und bleibt so unglücklich auf einem der beiden Totmannschalter liegen, dass er nicht auslöst und die Bahn nicht automatisch stoppt. Daraufhin durchfahren die Wagen acht Stationen. Mehrere Notrufe gehen bei der Polizei ein, die die Stadtwerke Bonn informiert. Unter Anleitung brechen Passagiere die Tür zum Führerhaus auf und bringen die Bahn zum Stehen.

Knapp eine Woche danach sind die Untersuchungen an der Bahn selbst, die auf dem Betriebshof der Stadtwerke in Dransdorf geparkt ist, abgeschlossen. „Es wurden die Fahrzeuge und alle technischen Aufzeichnungen (Fahrdatenspeicher, Videoaufzeichnungen, Wartungsunterlagen, usw.) durch Mitarbeiter der Technischen Aufsichtsbehörde überprüft“, erklärt Groß. Die dort gewonnenen Erkenntnisse würden nun ausgewertet. „Wie lange dies dauern wird, lässt sich derzeit noch nicht abschließend sagen.“ Unabhängig davon ermittelt auch die Staatsanwaltschaft Bonn.

Vorbild könnten die Fernzüge der Deutschen Bahn sein. Deren sogenannte Sicherheitsfahrschaltung funktioniert so, dass der Fahrer entweder den Schalter nach einer gewissen Zeit kurz loslassen oder ihn regelmäßig kurz betätigen muss. Würde der Fahrer also ohnmächtig und auf dem Schalter liegenbleiben, stoppt der Zug. Der Totmannschalter der Straßenbahnen, der bundesweit durch die Verordnung über Bau und Betrieb der Straßenbahnen (BOStrab) vorgeschrieben ist, arbeitet anders und wird dauerhaft gedrückt: Lässt man ihn los, folgt ein akustisches Signal und nach wenigen Sekunden eine automatische Zwangsbremsung. In Bonn haben die Fahrer die Wahl zwischen einem Handschalter am Knauf des Fahrhebels oder einem Fußpedal. „Schalter und Pedal haben die gleiche Funktion“, sagt SWB-Sprecher Michael Henseler. Das Fußpedal muss jedoch in einer Mittelstellung gehalten werden – drückt man es durch, löst der Totmannschalter aus.