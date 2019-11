Nach Kritik an Linie 66 : Neue Fahrer sollen für weniger Ausfälle sorgen

Bonn Nach der Kritik am Bonner Nahverkehr hoffen die Stadtwerke auf Besserung. Die Geschäftsführung spricht bereits von einem Rückgang der Ausfallquote. Bonn und der Rhein-Sieg-Kreis hatten zuvor ein Ultimatum gestellt.

Die Lüftungsanlagen sollen jetzt nach und nach in die alten Stadtbahnwagen der SWB eingebaut werden, die im Zuge des sogenannten Zweiterstellungsprojekts bereits instandgesetzt wurden oder noch werden. Vorige Woche noch hatten die Stadt Bonn und der Kreis die SWB über eine gemeinsame Presseerklärung wegen der „nicht mehr akzeptablen Betriebssituation“ auf der Linie 66 heftig kritisiert. Grünen-Kreistagsfraktionssprecher Ingo Steiner hatte, wie berichtet, gar die Gründung einer neuen Betreibergesellschaft für die Linie 66 gefordert. Doch das, so betonte Landrat Schuster noch einmal am Dienstag am Rande der Präsentation, sei nicht zuletzt aus vertraglichen Gründen kaum realisierbar. In ihrer gemeinsamen Erklärung hatten die Stadt Bonn und der Rhein-Sieg-Kreis die SWB allerdings aufgefordert, bis spätestens zur gemeinsamen Sitzung der Planungsausschüsse der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises am 3. Dezember Lösungsvorschläge für eine deutliche Verbesserung der Linie 66 vorzulegen.