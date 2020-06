Stille Erinnerung in Bonn : Lichtspektakel statt Konzerte im Hofgarten

Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Am Wochenende gab es viel Licht im Bonner Hofgarten. Die Non-Profit-Bewegung #Festivalsalive will ehrenamtlich an den Tagen geplanter aber ausgefallener Konzerte mit Lichtinstallationen etwas Leben in den Hofgarten bringen.

Da hatte ein Fan wohl nicht so genau auf sein Ticket geschaut. Denn da stand er nun mit seiner Karte für das Konzert von Kraftwerk auf der Hofgartenwiese – und wurde durch ein Lichtspektakel getröstet.

Die Konzertreihe vor der Kulisse der schönen Bonner Universität findet nämlich genau in einem Jahr statt. Aus bekannten Gründen haben die Veranstalter, Ernst-Ludwig Hartz und die Beethovenjubiläums-Gesellschaft, die Konzerte von Kraftwerk, Fanta 4 und Robbie Williams auf Juni 2021 verlegt.

Um auf die ausfallenden Konzerte aufmerksam zu machen, haben Tine Rosch vom gleichnamigen Production Management und Lichtdesigner Rolf Wenzel die Non-Profit-Bewegung #Festivalsalive ins Leben gerufen.