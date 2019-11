Bundeskunsthalle : Lesefestival Käpt'n-Book in Bonn gestartet

Das Lesefestival Käpt'n-Book in Bonn ist gestartet. Foto: Stefan Knopp

Bonn Unter großem Andrang hat am Sonntagmorgen das Käpt'n-Book-Eröffnungsfest in der Bundeskunsthalle in Bonn begonnen. Bis 18 Uhr kann man dort noch an Lesungen mit diversen Autoren teilnehmen.

Eine endlos Länge Schlange teilt das Foyer der Bundeskunsthalle: Viele Familien mit Kindern warten geduldig auf Einlass ins Forum. Denn alle wollen den Kinderbuchautor Ingo Sieger sehen, bekannt durch den kleinen Drachen Kokosnuss. Ein solches Bild wird man am Sonntag noch öfters zu sehen bekommen: Das Käpt'n-Book-Eröffnungsfest in der Bundeskunsthalle bricht, so schätzt Organisatorin Cornelia Kothe, alle Rekorde.

Bis 18 Uhr kann man dort noch an Lesungen mit diversen Autoren teilnehmen. Unter anderem kommen Paul Maar, Kirsten Boje und Margit Auer sowie der chinesische Kinderbuchautor Cao Wenxuan.