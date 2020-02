Nach Aus vom Lenné-Snack : Addi Plonka kocht jetzt im Bonner Polizeipräsidium

Addi Plonka (l.) und Oliver Heim, Inhaber von Rent a Cook, stehen im Bistro Dahlienfeld im Polizeipräsidium Ramersdorf. Seit Januar kocht der Gastronom dort. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Fans des Lenné-Snacks dürfen sich freuen: Der 57-jährige Addi Plonka kocht wieder. Im Bistro Dahlienfeld im Bonner Polizeipräsidium gibt es seit Anfang Januar jede Woche den „Addi-Donnerstag“. Dort verkauft der Gastronom wieder seine zum Kult gewordenen Schnitzel.

Blick zurück zum 14. Oktober 2018: Die gesamte Lennéstraße feiert den Abschied von Adrian „Addi“ Plonka. Der damals 56-Jährige schließt nach 33 Jahren seinen legendären Imbiss „Lenné-Snack“ in der Südstadt. Jahrelang war der Imbiss Anlaufpunkt für gesamte Nachbarschaft. Oberbürgermeister Ashok Sridharan hält zum Abschiede eine Rede, ein Wagen der Karnevalsgesellschaft (KG) Alkoholisierte Funken zieht durch die Straße. Zahlreiche Stammgäste, Anwohner und Ex-Bonner feiern mit viel Freibier ihren „Addi“. Dann ist Schluss und der Lenné-Snack geschlossen.

Doch nun ist Addi Plonka wieder da und mit ihm seine beliebten Klassiker: das Lenné-Schnitzel, die Schwedenwurst und Addi’s Lenneburger. Seit Anfang des Jahres kocht Plonka in der Kantine des Polizeipräsidiums in Bonn-Ramersdorf. Dort gibt es inzwischen den „Addi-Donnerstag“. Dann steht Plonka selbst an der Essensausgabe und verteilt seine bekannten Lenné-Schnitzel. „Am ersten Tag waren wir restlos ausverkauft“, sagt der Gastronom. Hunderte Schnitzel gingen über die Theke. Seitdem ist der „Addi-Donnerstag“ fester Bestandteil der Woche. Auch an anderen Tagen sind Spezialitäten aus dem Lenné-Snack auf der Speisekarte des Bistros zu finden.

Seit dem 1. Januar leitet der Cateringservice „Rent a Cook“ das Bistro Dahlienfeld im Polizeipräsidium. Das Bistro ist nicht nur für Mitarbeiter der Polizei, sondern für jeden frei zugänglich. Der Inhaber von „Rent a Cook“, Oliver Heim, und Plonka sind alte Bekannte. „Wir kennen uns seit 20 Jahren“, erzählt Plonka. In all den Jahren haben sich die Freunde gegenseitig unterstützt. Als Heim ihn dann um Hilfe bat, sagte Plonka sofort zu. Nun arbeitet er jeden Tag von 6 bis 15 Uhr im Bistro - und er liebt es. „Ich habe das Kochen und vor allem meine Gäste sehr vermisst“, sagt Plonka. „Die Freundlichkeit, die mir 35 Jahre entgegengebracht wurde, hat mir gefehlt.“ Viele Polizisten gehörten schon damals zu seinen Stammkunden im Lenné-Snack.

Auch weitere ehemalige Kunden aus der Südstadt kommen nun nach Ramersdorf ins Polizeipräsidium. An den anderen Wochentagen steht Plonka meistens an der Tellerausgabe. So kann er das machen, was er während seiner Auszeit am meisten vermisst hat: Zeit mit seinen Gästen verbringen.

Das vergangene Jahr hat der 57-Jährige vor allem auf der Baustelle verbracht. Er hat die Räume des ehemaligen Imbisses in der Lennéstraße zu einer Wohnung umgebaut. Es kam jedoch zu Verzögerungen auf der Baustelle und Problemen bei der Architekturfirma, viele Arbeiten blieben am Ende an dem 57-Jährigen hängen. Trotz allem sei es ihm in der Zeit gut ergangen, betont er. Doch nun ist er froh, wieder zu kochen. Froh, seine alten Gäste wieder zu treffen und neue kennenzulernen. Doch am meisten freuen sich wohl seine Stammkunden, die ihren Addi nun wieder hautnah erleben - und ein Lenné-Schnitzel genießen können.