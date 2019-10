Missbrauch per Sex-Chat : Staatsanwaltschaft fordert für Bonner Lehrer Haft auf Bewährung

Bonn Ein 43-jähriger Lehrer aus Bonn soll per Live-Chat Sex mit minderjährigen Mädchen gehabt haben. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit forderte die Staatsanwaltschaft zwei Jahre Haft auf Bewährung. Damit liegt sie nur knapp über dem, was die Verteidigung vorschlägt.

Der Angeklagte soll mehr als ein Jahr lang - zwischen Dezember 2016 und März 2018 - immer wieder stundenlang und meist nachts mit minderjährigen Mädchen gechattet und sie während dieser Zeit dazu aufgefordert haben, sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen oder ihm bei solchen zuzusehen. Dabei zeichnete er Video- und Fotodateien auf, die er in vielen Fällen auch an die Kinder sendete. Die meisten der Opfer, die zwischen acht und zwölf Jahren alt gewesen sein sollen, leben in den USA.