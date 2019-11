Prozess am Landgericht Bonn : Lebenslange Haft für 30-jährigen Mann aus Weilerswist

Bonn Der 30-Jährige Mann aus Weilerswist gestand am Montag vor dem Bonner Landgericht, seine Eltern mit einem Messer getötet zu haben. Dafür wurde er zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.

„Es gibt keine höhere Strafe in Deutschland als die, die das Landgericht heute ausgesprochen hat“, endete Klaus Reinhoff seine Urteilsbegründung. Zu lebenslanger Haft als Gesamtstrafe wegen des Mordes an seinem Vater und des Totschlags seiner Mutter hat die 4. große Strafkammer am Bonner Landgericht am Montag einen 30-jährigen Mann aus Weilerswist verurteilt. Weil die Kammer auch die besondere Schwere der Schuld festgestellt hatte, ist die sonst nach frühestens 15 Jahren mögliche Aussetzung der Reststrafe zur Bewährung auch dann noch nicht möglich. Der Angeklagte gab dem Gericht viele Rätsel auf: „Welcher Vater, welche Mutter rechnet damit, dass der eigene Sohn mit einem Messer ins Schlafzimmer kommt“, hatte der Vorsitzende Richter zuvor rhetorisch gefragt. Der Vater des Angeklagten jedenfalls nicht, denn der zum Tatzeitpunkt bereits bis auf die Unterwäsche entkleidete, rückenkranke Mann sei arglos gewesen, so Reinhoff. Damit sei das Mordmerkmal der Heimtücke selbst dann erfüllt, wenn der eigentlichen Tat ein Streit vorausgegangen wäre. Ob das so gewesen ist und ob die Mutter bereits bei der Auseinandersetzung im ersten Stock des Hauses anwesend war, konnte das Gericht in dem Verfahren allerdings nicht mit letzter Sicherheit sagen.