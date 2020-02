Wenigsten finden Wohnung : Laut Stadt Bonn bleibt die Zahl der Flüchtlinge konstant

Das Stadthaus in Bonn. (Archivfoto). Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die Zahl der in städtischen Unterkünften untergebrachten Flüchtlinge und Asylbewerber sinkt weniger als in den Vorjahren. Im Verlauf des Jahres 2019 sank die Zahl um zehn Prozent.

Die Zahl der in städtischen Unterkünften untergebrachten Flüchtlinge und Asylbewerber hat sich 2019 weniger stark reduziert als in den Jahren zuvor. Nach Angaben der Verwaltung, die dies am Mittwoch im Betriebsausschuss für das Städtische Gebäudemanagement vortrug, verringerte sich ihre Zahl im Jahresverlauf um zehn Prozent.