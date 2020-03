Kein sexueller Missbrauch : Bonner Lehrer wird nach Sex mit 14-Jähriger freigesprochen

Paragrafen-Symbole sind an Türgriffen am Eingang zum Landgericht Bonn angebracht. (Archivfoto). Foto: dpa/Oliver Berg

Bonn. Das Bonner Landgericht hat einen 57-jährigen Lehrer aus Bonn freigesprochen. Ihm war vorgeworfen worden, eine 14-Jährige missbraucht zu haben. Doch das ließ sich im Verfahren nicht beweisen.

Der Vorsitzende Richter sah sich veranlasst, seiner Urteilsbegründung ein paar Selbstverständlichkeiten voranzustellen: „Als Gericht haben wir nach dem Gesetz zu handeln und Fakten zu ermitteln. Es kommt nicht darauf an, was wir glauben“, so Volker Kunkel. Vor der achten Strafkammer am Bonner Landgericht wurde am Dienstagmittag ein 57-jähriger Lehrer aus Bonn freigesprochen, dem zur Last gelegt worden war, eine 14-jährige Schülerin sexuell missbraucht zu haben.