Autobahn auf der Südbrücke : Landesbetrieb ändert Verkehrsführung der A562 in Bonn

Landesbetrieb ändert Verkehrsführung der A562 in Bonn

Autofahrer klagen: Die durchgezogene Linie auf der A 562 sei zu lang für einen Spurwechsel für in Ramersdorf auffahrende Autos (rechte Spur). Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Der Landesbetrieb Straßen NRW will die Verkehrsführung auf der A 562 nahe der Südbrücke in Bonn ändern. Autofahrer hatten sich darüber beklagt, dass sie nur wenige Meter für einen Spurwechsel hatten.

Der Landesbetrieb Straßen NRW wird auf die problematische Verkehrssituation auf der A 562 im Rechtsrheinischen reagieren. Autofahrer klagen über eine lange, durchgezogene Markierungslinie, die der Landesbetrieb im Zuge einer Baustelle einrichten ließ. Sie gestattet Autofahrern, die in Ramersdorf auffahren und in Richtung Köln auf die A 59 wollen, nur auf wenigen Metern, einen Spurwechsel zu vollziehen. Sie müssen dafür die mittlere Fahrspur gen Königswinter überqueren, um die ganz links liegende Spur Richtung Norden nehmen zu können.

Stattdessen sei geplant, die mittlere Spur, die derzeit nach Königswinter führt, ebenfalls nach Köln auszuweisen. Die Autofahrer müssten also nicht mehr auf die Fahrspur ganz links wechseln. Wer nach Königswinter will, dem stünde künftig also nur noch die ganz rechte Fahrspur zur Verfügung. Laut Schaffrath ist ein Unternehmen beauftragt, die notwendigen Änderungen der Markierungen vorzunehmen, sobald es trockener ist und die Temperatur auch nachts über dem Gefrierpunkt liegt. Bei Regenwetter hielten die Klebestreifen nicht auf dem Belag. Die dann überarbeitete Verkehrsführung soll bis zum Herbst dieses Jahres bestehen bleiben, teilte Schaffrath mit.