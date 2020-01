Neue Wohnungen an der Franzstraße : Haus in der Altstadt in Bonn wird abgerissen

Bonn An der Franzstraße in Bonn sind zurzeit die Abrissbagger zugange. Der Eigentümer plant dort neue Wohnungen. Um die Entwicklung des Areals gibt es seit vielen Jahren Streit.

Die Abrissbagger haben in der Franzstraße ganze Arbeit geleistet. Das Haus mit der ehemaligen Nummer 6 im Herzen der Bonner Altstadt ist dem Erdboden gleichgemacht. Der Unternehmer Heinz-Hellmuth Hansen hatte auch für die daneben liegenden Häuser Nummer 8 und 10 einen Abriss angezeigt. Die Erlaubnis hatte die Untere Denkmalschutzbehörde allerdings nach Blick in die Denkmalschutzliste, in der die beiden Häuser aufgeführt sind, nicht erteilt.

Der sichtbare Eingriff mag überschaubar sein, tangiert aber ein Gelände, über dessen künftige Entwicklung Investor und Kommunalpolitiker seit Jahrzehnten eine Auseinandersetzung führen: Die Häuser gehören zum etwa 13 000 Quadratmeter umfassenden Areal der ehemaligen Kurfürsten-Brauerei , das Hansen 1997 dem damaligen Eigentümer Brau und Brunnen abkaufte. Im „Kurfürsten-Carrée“ siedelte er das Computer-Unternehmen H&G Hansen & Gieraths IT Solutions GmbH an, auch der Getränkehändler Vendel lagert dort Waren. Schon Mitte der 90er Jahre hatte der vormalige Besitzer einen Wettbewerb für eine Mischung aus Wohnungen, Büros und Gewerbe in die Wege geleitet, durch den Verkauf kam es allerdings nicht mehr zu einer Bürgerbeteiligung mit dem Ziel, einen Bebauungsplan aufzustellen.

Der planungspolitische Sprecher der Linksfraktion, Holger Schmidt, meint, in dem Verhalten des Grundstückseigentümers eine Hinhaltetaktik zu erkennen: „Eigentlich sollten auf Teilen dieses innenstadtnahen Areals schon lange Wohnungen entstehen, doch der Eigentümer will lieber machen, was er will: Und das ist vor allem wenig bis nichts.“ Das Verfahren einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme ermöglicht als letztes Mittel auch die Enteignung eines Investors, der im Gegenzug eine Entschädigung bekommt. Allerdings sind die Hürden äußerst hoch und an das Allgemeinwohl gekoppelt. Auch der Städtebaubeirat hatte einen solchen Schritt im Jahr 2014 empfohlen. Ein Jahr zuvor hatten auch CDU und Grüne über ein solches Verfahren nachgedacht. Dazu kam es nicht, sicher auch, weil H&G mit 120 Mitarbeitern (Stand: 2015) ein wichtiger Gewerbesteuerzahler für die Stadt ist und weitere Firmen an der Bornheimer Straße angesiedelt sind. Vor fünf Jahren ließ die Stadtverwaltung nach einem Treffen mit Hansen, an dem der damalige Oberbürgermeister Jürgen Nimptsch teilnahm, verlauten, es sei mit Standortverlagerungen, auch in andere Städte, zu rechnen, wenn keine Erweiterungsflächen für die Gewerbeunternehmen festgelegt würden.