Riesenbanner am Brückengeländer ausgerollt : Kurden demonstrieren an der Kennedybrücke gegen die türkische Regierung

Viel Aufmerksamkeit erhielten die Demonstranten, die vor der Bonner Oper gegen Erdogans vorgingen, durch eine riesige Flagge, die an der Kennedybrücke hing. Foto: Meike Böschemeyer/MEIKE BOESCHEMEYER

Bonn Es war nicht zu übersehen: Am Mittwochabend demonstrierten an der Kennedybrücke rund 30 Teilnehmer unter dem Motto „Stoppt den Krieg der Türkei in Kurdistan“ und rollten eine riesige gelb-rot-grüne Flagge am Brückengeländer aus.

