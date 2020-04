Kunstprojekt der Frankenbadfreunde : Bonner Macke-Viertel bekommt blaue Tupfer

Cornelia Genschow mit dem Projektplakat und Blumentöpfen, in denen sie die Pflanzen zieht. Foto: Cornelia Genschow

Bonn Die Frankenbadfreunde haben eine neue Aktion gestartet: Im Macke-Viertel der Bonner Altstadt können Teilnehmer Färberwaid pflanzen und die Blätter ernten. Dabei stehen ökologische und soziale Aspekte im Vordergrund.

In den Baumärkten merkt man derzeit, dass die Leute Lust am Gärtnern haben. Da kommt das Kunstprojekt „aus grün wird blau“ der Frankenbadfreunde ganz gelegen – wenn auch mit Einschränkungen. Es geht darum, im Macke-Viertel die Färberwaid-Pflanze auf dem heimischen Balkon, in Schrebergärten, Baumscheiben oder sonst wo zu pflanzen. Im Herbst soll es einen Workshop mit der Künstlerin Cornelia Genschow geben.