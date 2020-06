Pfingst-Konzerte in der Stadt : Kültürklüngel Orchestar spielt im Bonner Cabriobus

Bonn Im Bonner Cabriobus hat das Kültürklüngel Orchestar am Pfingstsonntag an mehreren Stationen für musikalische Heiterkeit gesorgt. Um keine zu großen Fan-Versammlungen zu verursachen, wurde die Aktion vorher geheimgehalten.

Der rote Bus rollte an, die gut gelaunte Band spielte drei oder vier Lieder, dann verschwand das Fahrzeug wieder – wie eine Sternschnuppe tauchte der Bonner Cabriobus am Pfingstsonntag an verschiedenen Stationen im Stadtgebiet kurzzeitig auf. Auf dem Oberdeck standen oder saßen zehn Mitglieder des Kültür­klüngel Orchestars: Eigentlich besteht das Ensemble aus 25 Musikern, aber mehr passten wegen der Abstandsregeln und teils sperriger Instrumente wie Tuba und Schlagzeug nicht drauf. Und so brachten sie den Frohsinn in Form von internationalen Gassenhauern zu den Leuten.

Vorrangig wollte man Menschen, die vom Coronavirus besonders betroffen sind, allen voran in Seniorenheimen und Flüchtlingsunterkünften, den Alltag mit einem musikalischen Gruß erleichtern – und außerdem das Kulturleben in der Stadt während der Krise „mit musikalischer Lebensfreude und positiver Energie beleben“. Das strahlten die Musiker an jeder Station aus, ob an Flüchtlingsheimen in der Nordstadt, in Kessenich und Lengsdorf, an Seniorenhäusern in Pützchen und Poppelsdorf oder einfach für die Nachbarschaft einer Straße in Castell. Aber nicht nur da: Auch die Fahrten dazwischen wurden mit einer musikalischen Reise von Istanbul bis Moskau überbrückt.