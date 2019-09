Schlechtes Zeichen : Kommentar zu Verspätungen von Bussen und Bahnen

Kein seltenes Bild: Zwei Bahnen der Linien 66 entfallen hintereinander am Konrad-Adenauer-Platz.

Meinung Bonn Unter dem Fahrplanwechsel, der eine Verbesserung für viele Pendler in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis bringen sollte, leidet die Zuverlässigkeit. Das ist ein schlechtes Zeichen.

Lead City, das vom Bund geförderte Projekt, verfolgt ja eigentlich das Ziel, die Attraktivität des Nahverkehrs auf verschiedenste Weise zu verbessern: Das Angebot wurde zumindest nominell verbessert. Über Details lässt sich streiten, denn wo die Verkehrsbetriebe Linienführungen anpacken, wird es immer Gewinner und Verlierer geben. Mit dem 365-Euro-Ticket für Bonner Neukunden und dem 24-Stunden-Ticket für fünf Personen zum Preis von 8,80 Euro hat man kostengünstigere Fahrkarten auf den Markt gebracht. Aber all das wird konterkariert, wenn Verspätungen und Ausfälle aus dem Ruder laufen. Wenn der Fahrgast 45 Minuten mit Bus und Bahn braucht, wo er nur zehn mit dem Auto benötigt, stellt er die Alternative irgendwann infrage.

Die Verkehrsbetriebe müssen also alles daransetzen, selbst Fahrerinnen und Fahrer auszubilden, um ihre Fahrzeuge zuverlässig durch die Straßen zu bringen. Verwaltung und Politik sind gefragt, wo es verträglich ist, den öffentlichen Verkehrsmitteln Vorrang einzuräumen. Verkehrsdezernent Helmut Wiesner hat mal gesagt, man wolle den Autos nicht ohne Not Raum wegnehmen. Das ist ein beschwichtigender Satz. Richtig ist: Jahrelang hat die Verwaltung kaum Vorschläge unterbreitet, wo Bussen vorbehaltene Beschleunigungsspuren möglich wären, und es somit versäumt, die Politik in die Pflicht zu nehmen. Nun ist eine solche Trasse seit September immerhin auf der Kaiserstraße stadtauswärts ausgewiesen, und ein Vorschlag für ÖPNV-Spuren auf Endenicher Straße und Hermann-Wandersleb-Ring liegt zur politischen Beratung vor.