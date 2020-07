Nachtleuchtende Wolken und ein Komet über Bonn : In der Dämmerung sind seltene Himmelsphänome zu sehen

2019 war der Komet PanStars am Himmel zu erkennen.

Bonn/Bornheim In der Region faszinieren Anfang Juli nachtleuchtende Wolken. Was hinter dem Phänomen steckt und wo Frühaufsteher einen Kometen beobachten können.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja Wollschlaeger

In den kurzen Nächten Anfang Juli zeigen sich am Nachthimmel über Bonn und der Region zwei besondere Phänomene. Mit einem Fernglas ist noch bis Mitte des Monats der Komet Neowise in der Morgendämmerung zu sehen. Fotos werden im Netz geteilt.

Wie ein heller Streifen mit zwei Schweifen zeichnet sich auf einem Foto auf dem Blog „Bonner und Bochumer Sterne“ der Komet Neowise am Morgenhimmel ab. Auf der Seite zeigen Hobbyastronomen ihre Beobachtungen. Was sich genau dahinter verbirgt, erläutert der Roisdorfer Astronom Michael Geffert: „Jetzt haben Beobachter die besten Chancen, diesen Kometen zu sehen.“ Mit bloßem Auge sei es wohl schwer, ihn zu erkennen, deswegen gibt Geffert den Rat: „Es wäre wohl gut, mit einem Fernglas rauszugehen. Aber dabei muss man dazu sagen, dass man damit auf keinen Fall direkt in die Sonne schauen sollte.“

Neowise C/2020 F3 ist am Himmel zu sehen

Auf die Sonne weist er deswegen besonders hin, weil der Komet derzeit in der Morgendämmerung zu beobachten ist. Den Sonnenaufgang für Dienstag, 7. Juli geben Meteorologen mit 5:28 Uhr an. Etwa um diese Zeit - besser etwas früher - lohnt sich dann der Blick an den Himmel in nordöstliche Richtung. Geffert sagt: „Etwa in Höhe des Sternbilds Fuhrmann wird der Neowise zu sehen sein.“ Fotos des Kometen sind unter der Kennung C/2020 F3 Neowise im Netz zu finden. Häufig sind Kometen eher nicht zu sehen, sagt Geffert.

Dieser hier umrunde die Sonne einmal in 7000 Jahren. Geffert ergänzt: „Von der Erde aus werden etwa 30 Kometen jedes Jahr beobachtet.“ Ab Mitte des Monats Juli wird C/2020 F3 dann weitergezogen sein und ist dann am Nachthimmel zwischen dem Sternbild Luchs und dem großen Bären zu erwarten.

Wolken, die in der Nacht leuchten

Obwohl die Sonne noch lange nicht aufgeht, scheinen derzeit in der Nacht Wolken über Bonn und der Region zu leuchten. Das zeigen Fotos von Bonnern, die sich in Sozialen Medien über das Phänomen der nachtleuchtenden Wolken austauschen. Wie kann es aber sein, dass etwa die Webcam des Bonner Wetterdienstes Donnerwetter.de am 20. Juni um 3.15 Uhr in der Nacht einen großen weiß-grün leuchtenden Fleck am Himmel aufgezeichnet hat?

Für Karsten Brandt, den Geschäftsführer ist das kein Rätsel. Er freut sich eher über den Schnappschuss, den das Gerät zufällig gemacht hat, während er selbst im Bett schlief. Normalerweise sind die Nachtaufnahmen, die sich Brandt regelmäßig ansieht, dunkel. Doch der Fleck war ungewöhnlich. Brandt sagt: „Man könnte meinen, die Wolken leuchten von selbst, aber das ist natürlich nicht so.“ Und eigentlich sind es auch keine Wolken, die in enormer Höhe am Nachthimmel erscheinen. Etwa 80 bis 85 Kilometer über der Erdoberfläche in der Mesosphäre sorgen Eiskristalle für den Effekt der nachtleuchtenden Wolken. Laut einer Mitteilung von Donnerwetter.de herrschen dort Temperaturen von Minus 100 Grad Celsius.

Aufnahme einer Webcam des Bonner Wetterdienstleisters Donnerwetter.de. Der helle Fleck am linken Bildrand ist eine nachtleuchtende Wolke. Ein Phänomen, das durch Eiskristalle in hohen Schichten entsteht.

Nachtleuchtende Wolken bestehen aus Eis

Auch Astronom Geffert kennt den Lichteffekt und verweist für die Erklärung des Phänomens an den Meteorologen. Solche erdnahen Schichten werden von der an den Himmelskörpern interessierten Disziplin selten untersucht. Und auch für Brandt ist die Entfernung ungewöhnlich: „Diese Phänomene spielen bei der Wettervorhersage normalerweise keine Rolle“, sagt er und sieht Forschungsbedarf.

Klar ist, dass die Sonne, wenn sie in einem bestimmten Winkel zur Erde steht, diese Eiskristalle anleuchtet - sofern sie sich gerade in dieser außergewöhnlichen Höhe befinden. So kommt dann das Leuchten zustande, sagt Brandt und macht allen, die gerne unter freiem Himmel ihre Sommernächte verbringen, Hoffnung auf einmalige Beobachtungen: „Das Leuchten kann unterschiedliche Farben annehmen.“ Aber manchmal wirkten diese nachtleuchtenden Wolken auf den Laien auch wie Cirruswolken - nur eben wesentlich höher am Himmel. Zu sehen sind sie vor allem im Sommer, denn nur in diesen Wochen steht die Sonne in dem entsprechenden Winkel über der Region.

Lichtverschmutzung macht Beobachtungen schwer