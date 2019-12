Gesuchter Drogen-Händler in Haft : Zivilfahnder nehmen 18-jährigen Bonner Intensivtäter fest

Bonn Zivilfahnder der Polizei haben einen Tag vor Heiligabend einen 18-jährigen Drogenhändler festgenommen. Der gesuchte Bonner Intensivtäter hatte eine mehrjährige Haftstrafe nicht angetreten und sich vor der Polizei versteckt.

Am besagten Montagabend wollte der 18-Jähirge laut Angaben der Bonner Polizei ein Konzert in dem genannten Club an der Luxemburger Straße besuchen. Kurz bevor er den Club betreten wollte, nahmen ihn dann Zivilfahnder der Polizei fest. Nach einer Nacht im Kölner Polizeipräsidium wurde der 18-Jährige am Heiligabend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.