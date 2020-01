Maßnahmenkatalog vorgestellt : Stadt Bonn plant autofreien Tag für den Klimaschutz

Bonn Im Juli hat der Bonner Stadtrat den Klimanotstand für Bonn verhängt. Am Mittwochmittag präsentierten Oberbürgermeister Ashok Sridharan und der Stadtbaurat Helmut Wiesner einen Maßnahmenkatalog. Im Gespräch ist auch ein autofreier Tag in Bonn.

Massiver Ausbau von Photovoltaikanlagen auf Bonner Dächern, mehr begrünte Fassaden, Fahrradgaragen, mehr E-Ladestationen, Verzicht auf Einweggeschirr bei Veranstaltungen, ein autofreier Tag in Bonn, keine Dienstreisen städtischer Bediensteten im Inland mit dem Flugzeug, günstigere Job-Tickets und, und, und: Fünf Millionen Euro sollen auf Vorschlag der Bonner Stadtverwaltung in den Doppelhaushalt 2021/2022 als Anschubfinanzierung für die Umsetzung der rund 150 Einzelprojekte im am Mittwochmittag von Oberbürgermeister Ashok Sridharan und Stadtbaurat Helmut Wiesner vorgestellten Maßnahmenkatalog zum Klimanotstand in Bonn bereitgestellt werden.