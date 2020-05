Nächtlicher Einsatz : Klimaanlage in Bonner Stadthaus-Passage gerät in Brand

Donnerstagnacht hat eine Klimaanlage in der Bonner Stadthaus-Passage gebrannt. Foto: Ulrich Felsmann

Bonn In der Nacht zu Donnerstag hat eine Klimaanlage an der Außenwand eines Reisebüros in der Stadthaus-Passage gebrannt. Ein aufmerksamer Passant hat die Flammen frühzeitig bemerkt und die Feuerwehr verständigt.



Die Feuerwehr musste in der Nacht zu Donnerstag gegen 1.30 Uhr in die Bonner Stadthaus-Passage ausrücken. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, hat eine Klimaanlage an der Außenwand eines Reisebüros im Erdgeschoss gebrannt. Ein aufmerksamer Passant hatte die Flammen frühzeitig bemerkt und die Feuerwehr verständigt.

