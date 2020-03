Rauchwolke war weit zu sehen : Klimaanlage eines Uni-Gebäudes in Bonn gerät in Brand

Klimaanlage eines Uni-Gebäudes in Bonn gerät in Brand

Am Hochschulrechenzentrum der Uni Bonn hat am Freitagvormittag eine außenstehende Klimaanlage gebrannt. Foto: Matthias Kehrein

Bonn Die Feuerwehr Bonn ist am Freitagvormittag zu einem Einsatz am Hochschulrechenzentrum der Uni Bonn ausgerückt. Dutzende Bürger hatten die Rettungsstelle über eine große Rauchwolke informiert.

Im Hochschulrechenzentrum an der Wegelerstraße in Bonn hat es am Freitagvormittag einen Feuerwehreinsatz gegeben. Dort war eine Klimaanlage in Brand geraten, die sich außerhalb des angrenzenden Universitätsgebäudes befindet.