Feuerwehreinsatz im Modehaus Sinn Leffers : Kleinkind klemmte sich seine Hand in einer Rolltreppe ein

Kleinkind klemmte sich seine Hand in einer Rolltreppe ein

Bonn Am frühen Freitagabend musste im Bonner Modekaufhaus Sinn Leffers ein Kleinkind aus einer Rolltreppe befreit werden. Es hatte sich dort eine Hand eingeklemmt.

Als die Feuerwehrkräfte am frühen Freitagabend im Modekaufhaus Sinn Leffers an der Remigiusstraße eintrafen, war die eingeklemmte Hand des Kindes bereits aus der Rolltreppenanlage befreit. Ersthelfer, die die gefährliche Situation im Modekaufhaus Sinn Leffers an der Remigiusstraße mitbekommen hatten, erlösten das Kind aus siner misslichen Lage und alarmierten zudem Feuerwehr und Rettungsdienst.