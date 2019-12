Ersatzverkehr mit Bussen : Kein Strom für die Linie 61 in Bonn

Bonn Auf der Linie 61 ist es am Donnerstagabend zu einem Ausfall der Stromzulieferung gekommen. Zwischen dem Bonner Hauptbahnhof und Auerberg musste ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet werden.

Auf der Linie 61 ist es am Donnerstagabend in Bonn zu Problemen gekommen. Wie die Stadtwerke Bonn gegen 18.30 Uhr mitteilten, kam es zu einem Ausfall des Stroms für die Bahnen im Bereich des Bonner Bergs in der Nähe des Heinrich-Hertz-Europakollegs. Die Linie 61 musste am Bonner Hauptbahnhof unterbrochen werden, zwischen dem Hauptbahnhof und der Haltestelle Kopenhagener Straße in Auerberg wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.