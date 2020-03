Anordnung bis Karfreitag : Katholische Kirche sagt alle Gottesdienste in Bonn ab

Bonn Nun hat auch die katholische Kirche in Bonn auf die Coronavirus-Krise reagiert. Alle Gottesdienste im Stadtgebiet sind bis Karfreitag abgesagt.

Stadtdechant Wolfgnag Picken hat am Samstagabend sämtliche Gottesdienste und Veranstaltungen der katholischen Kirche in Bonn bis Karfreitag abgesagt. Er folge damit einer Anordnung des Kölner Erzbischofs. Die Anordnung, die bereits ab diesem Sonntag gilt, sei mit den stattlichen Behörden abgesprochen, um der Verbreitung des Corona-Virus entgegenzuwirken.Picken lädt alle Gläubigen ein, der Aufforderung Folge zu leisten und in den kommenden Wochen die sozialen Kontakte auf das Notwendige einzuschränken. An Sonn- und Feiertagen bestehe die Gelegenheit, die Gottesdienste mitzufeiern, die im Fernsehen oder Radio angeboten würden.