Absage von Saalveranstaltungen „alternativlos“ : Karnevalsvereine in Sorge um nächste Session

Bonn Bonner Karnevalsvereine befürchten, auf einem Großteil der Kosten in der kommenden Session sitzenzubleiben. Sitzungskarneval soll kein zweites Gangelt werden.

Es muss schon ernst sein, wenn Vertreter der größten und mehrerer kleinerer Bonner Karnevalsgesellschaften implizit ein offizielles Verbot ihrer „höchsten Feiertage“ im Jahr fordern. Doch Roman Wagner (Wiesse Müüs) und seine Mitstreiter tun genau das. Denn einerseits treibt sie die Frage um, wie Saal-, aber auch Freiluftveranstaltungen in Zeiten der Corona-Pandemie unter Einhaltung aller Vorschriften ablaufen sollen. Vor allem aber befürchten sie, dass Abstandsregeln in den Hallen die Gästezahlen derart in die Knie zwingen, dass sich zwischen Aufwand und verbleibendem Ertrag riesige Lücken auftun, die die Vereine in die Verschuldung treiben.