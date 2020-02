Fahrplan-Änderungen : So fahren Busse und Bahnen an Karneval in Bonn

Foto: Lannert

Bonn Weiberfastnacht und Rosenmontag stehen vor der Tür, doch auch in den Tagen zuvor sind die Jecken schon auf den Straßen in Bonn unterwegs. Wir geben einen Überblick, welche Auswirkungen das auf die Fahrten von Bus und Bahn haben.

Wenn der Karneval in seine heiße Phase startet, hat das auch Auswirkungen auf Busse und Bahnen. Da die Jecken Vorfahrt haben, weisen die Stadtwerke Bonn (SWB) auf folgende Änderungen hin:

Bus und Bahn am Samstag, 15. Februar

Während des Karnevalszuges in Tannenbusch von 14 bis 17 Uhr entfallen auf der Linie 601 in Richtung Tannenbusch die Haltestellen: „Georg-von-Boeselager Straße“ bis einschließlich „Chemnitzer Weg“. In Fahrtrichtung Venusberg entfallen die Haltestellen: „Georg-von-Boeselager Straße“ bis „Tannenbusch Mitte“.

Auch die Linie 602 ist vom Karnevalszug betroffen. In Fahrtrichtung Tannenbusch entfallen von 14 bis 17 Uhr die Haltestellen: „Zeisigweg“ bis „Stolpstraße“. Die Haltestelle „Riesengebirgsstraße“ in Fahrtrichtung Hauptbahnhof wird auf die „Schlesienstraße“ verlegt. In Fahrtrichtung Bonn fahren die Busse ab „Hirschberger Straße“ eine Umleitung zum „Heinrich-Böll-Ring“. Die Linie 630 fährt ab der Haltestelle „Kleine Straße“ eine Umleitung bis „Tannenbusch Mitte“. Dort endet zudem die Linie 631 in Fahrtrichtung Tannenbusch.

Die Buslinien 600, 601 und 605 umfahren von 13.30 bis 17 Uhr den Karnevalszug in Graurheindorf. Die Haltestellen "Pädagogische Fakultät" bis "Graurheindorf Kranenweg" entfallen ersatzlos. Auf dem Linienweg der 605 entfallen die Haltestellen "Tilsiter Straße" bis "Mondorfer Fähre".

Von 14 bis 16.30 Uhr findet der Karnevalszug in Mehlem statt. Deshalb entfallen in diesem Zeitraum die Haltestellen "Drehholzstraße" und "Mehlem Ort" der Buslinien 610, 612 und 613.

Aufgrund des Karnevalszuges in Bornheim endet die Linie 633 von 12.30 bis 17 Uhr an der Haltestelle "Bornheim Europaschule". Fahrgäste können Sechtem alternativ mit dem Zug RB26 erreichen.

Zwischen 14 und 17.30 Uhr fahren die Bahnlinien 61 und 62 während des Karnevalsumzuges in Kessenich nur bis zum "Haus der Jugend". Die Haltestellen „Markusplatz" bis "Wasserland" der Buslinie 631 entfallen zwischen 15 und 17.30 Uhr.

Weiberfastnacht, 20. Februar, in Bonn

Während des Weiberfastnachtszuges in Beuel fährt die Linie 62 in der Zeit von 8.45 bis 15 Uhr zwischen Dottendorf "Quirinusplatz" und Beuel "Konrad-Adenauer-Platz" (Notbahnsteig auf der Sankt Augustiner Straße) sowie zwischen "Oberkassel Süd/Römlinghoven" und Beuel Bahnhof.

Straßenkarneval am Sonntag, 16. Februar

Die Buslinien 602, 603 und 630 umfahren zwischen 13 und 16.30 Uhr den Karnevalszug in Ippendorf. Die Haltestellen "Melbbad" bis "Haager Weg" der Linie 602 entfallen ersatzlos. Auf dem Linienweg der 603 entfallen die Haltestellen "Clemens-August-Platz“ bis "Röttgen Abzweig". Auf dem Linienweg der 630 entfallen die Haltestellen "Röttgen Abzweig" bis "Uniklinikum Süd" ersatzlos.

In Schweinheim umfahren die Buslinien 638 und 639 den Karnevalszug von 12 bis 16.30 Uhr. Die Haltestellen "Waldburgstraße" bis "Venner Straße" entfallen.

Karnevalssamstag, 22. Februar, in Bonn

Bonn-Dransdorf ist am Karnevalssamstag fest in jecker Hand. Der „Zoch“ geht dort von 14 bis 17 Uhr, in dieser Zeit kann es zu Verzögerungen auf den Bahnlinien 18 und 68 kommen, da der Zug die Gleise quert.

Rosenmontag, 24. Februar, in Bonn

Zu reichlich Änderungen bei den SWB kommt es an Rosenmontag in Bonn: Der „Zoch“ startet um 12 Uhr, doch schon während der Aufstellung fahren die Bahnlinien 61,62 und 66 nicht wie gewohnt.

Die Linie 61 fährt letztmals um 10.47 Uhr vom Bonner Hauptbahnhof durchgehend nach Bonn-Auerberg, in entgegengesetzte Richtung letztmals durchgehend ab 10.43 Uhr.

Die Linie 62 fährt letztmals durchgehend ab Dottendorf nach Oberkassel um 10.42 Uhr und in entgegengesetzte Richtung ab 10.14 Uhr. Zwischen 10.24 und etwa 17.24 Uhr führt die 62 nur zwischen Oberkassel/Süd und Bertha-von-Suttner-Platz.