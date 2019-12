Bahnsteig 1 im Hauptbahnhof Bonn : Kameras sollen erst nach Ende der Bauarbeiten installiert werden

Bonn Die Bundespolizei hat zugegeben, dass am Bahnsteig 1 und auf dem südlichen Teil des Bahnsteigs 2 im Bonner Hauptbahnhof derzeit keine Videokameras installiert sind. Die Überwachung soll erst nach Ende der Bauarbeiten im Hauptbahnhof installiert werden.

Hintergrund: Nach einer Auseinandersetzung von Mitgliedern linker und rechter Vereinigungen am Bahnsteig 1 am Samstag, 16. November, konnte die Polizei der Staatsanwaltschaft für ihre Ermittlungen lediglich Aufnahmen aus einem Regionalzug und private Handyaufnahmen zur Verfügung stellen.

Nach Beendigung der Bauarbeiten würden auch an Bahnsteig 1 und im südlichen Teil von Bahnsteig 2 wieder Videokameras installiert. Durch Piktogramme und entsprechende Beschilderung werde auf die Videoüberwachung in Bahnhöfen hingewiesen.

Der Vorfall am 16. November habe durch die Kameras der anderen Bahnsteige nicht aufgezeichnet werden können, da ein Güterzug sowie der Regionalzug in Gleis 2 beziehungsweise Gleis 1 sowie die Baustelleneinrichtung die Sicht versperrt habe. Der Sprecher der Bundespolizei wies darauf hin, dass die Videotechnik auf dem Gebiet der Bahnanlagen der Eisenbahnen des Bundes sich grundsätzlich im Eigentum der DB AG befindet. Die Bundespolizei stehe mit der DB „in engem und regelmäßigen Austausch, auch in Bezug auf die Thematik Videotechnik an Bahnhöfen, um die Videoüberwachung auf Bahnanlagen fortlaufend zu optimieren und damit die Sicherheit an Bahnhöfen bestmöglich zu gewährleisten“.