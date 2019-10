Verkehrsführung in Bonn : Busse dürfen Räder auf Kaiserstraße nicht mehr überholen

Am Dienstagabend hat die Bonner Bezirksvertretung erneut über die Verkehrsführung an der Kaiserstraße debattiert.

Bonn Zur Verkehrsführung an der Kaiserstraße hat die Bonner Bezirksvertretung erneut getagt. Anwohner der Kaiserstraße können künftig mit Sondergenehmigung be- und entladen. Doch auch für Radfahrer und Busse gibt es Neuigkeiten.

Es gibt Neues von der Verkehrsführung Kaiser- und Nassestraße: Am Dienstagabend hat die Bonner Bezirksvertretung erneut über die zum 1. September gefundene Lösung debattiert. Sie wird bis Ende März mit dem erweiterten Cityring getestet. Wie die Anwesenden - zu denen auch Vertreter der Bürgerinitiative für eine lebenswerte Südstadt (BI) gehörten - erfuhren, hat der dicke durchgezogene Strich in der Mitte der Kaiserstraße eine andere Bedeutung, als bisher gedacht: Er darf im fließenden Verkehr nicht überfahren werden, sondern nur bei stehendem Verkehr, also beispielsweise bei Müllautos. Bislang wurde das von der Verwaltung anders dargestellt. Die Konsequenz daraus: Busse dürfen sowohl auf der dem Nahverkehr und Fahrrädern vorbehaltenen Umweltspur stadtauswärts als auch auf der Fahrspur in die Innenstadt keine Fahrräder oder anderen Fahrzeuge mehr überholen.