Schwere Verletzungen : Junger Autofahrer prallt in Bonn gegen Baum

Junger Autofahrer prallt in Bonn gegen Baum

Ein junger Mann ist in Bonn-Gronau mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und dabei schwer verletzt worden. Der 18-Jährige kam am Samstagmorgen in ein Krankenhaus, wie die Polizei berichtete.