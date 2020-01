Polizei sucht Zeugen : Jugendliche am Erzbergerufer in Bonn überfallen

Zwei Jugendliche wurden am Erzbergerufer in Bonn überfallen. (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Bonn Derzeit sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise zu einem Überfall in Bonn geben können. Dort haben am Samstagabend bislang Unbekannte am Erzbergerufer zwei Jugendliche zur Herausgabe ihrer Wertsachen sowie Bargeld aufgefordert.

Zwei Jugendliche sind am Samstagabend am Erzbergerufer in Bonn überfallen worden. Wie die Polizei Bonn mitteilt, wurden die beiden von mehreren Unbekannten umzingelt und zur Herausgabe von Wertgegenständen und Kleidung aufgefordert.

Die Jugendlichen seien derart eingeschüchtert gewesen, dass einer von ihnen seine Kopfhörer der Marke Apple sowie Kleingeld herausgegeben habe. Sein Begleiter habe den Unbekannten eine Weste, eine Umhängetasche sowie Bargeld ausgehändigt.

Am Sonntagabend wurde die Tat bei einer Polizeiwache angezeigt. Einer der Tatverdächtigen wird wie folgt beschrieben:

Zur Tatzeit soll er eine schwarze Jacke mit Kapuze und Fellkragen sowie einen dunklen Pullover und dunkle Jeans getragen haben.