Chinesisches Neujahr : 350 Gäste feiern das „Jahr der Ratte“ in Bonn

350 Gäste feiern das „Jahr der Ratte“ in Bonn

Tänzerinnen beim chiniesischen Neujahresfest in der Mensa Nassestraße. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn 30 Künstler und Mitwirkende haben das Kulturprogramm zum chinesischen Neujahrsfest in Bonn gestaltet. Das Fest fand zum achten Mal statt.

Tanz, Gesang, Kampfkunst und Gaumenfreuden aus dem fernen Osten: 350 Gäste haben am Samstag in der Mensa Nassestraße das chinesische Neujahrsfest gefeiert. Das Kulturprogramm, eine Mischung aus traditionellen und modernen Elementen, gestalteten 30 Künstler und Mitwirkende. Der Verein chinesischer Wissenschaftler und Studierender hatte den Abend zum achten Mal gemeinsam mit dem Studierendenwerk organisiert.

Das chinesische Essen war nach Rezepten der Studenten gekocht. Die Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahr beginnen nach dem Mondkalender zwar eigentlich erst am 25. Januar, gefeiert wurde das beginnende „Jahr der Ratte“ allerdings schon vorzeitig, weil an der Universität die Zeit der Prüfungen beginnt. Junge Frauen und Männer aus China stellen in der Region die größte Gruppe unter ausländischen Studenten.