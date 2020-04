Bonner Alltagshelden : Internistin unterstützt Verwaltung im Bonner Gesundheitsamt

Bonn Die Internistin Christiane Bless-Paar unterstützt die Verwaltung im Bonner Gesundheitsamt während der Krise ehrenamtlich. In Zeiten der Pandemie gehört sie zu jenen, die Besonderes leisten, um unser System aufrechtzuerhalten.

Im Gesundheitsamt stehen die Telefone zurzeit kaum still. Bisher wurden etwa 579 Menschen in Bonn positiv auf Covid-19 getestet. Hinzu kommen etliche Quarantänefälle und Negativdiagnosen. Einem Aufruf des Oberbürgermeisters zur Unterstützung der Gesundheitsbehörde sind rund 100 freiwillige Ärzte, pensionierte Ärzte und Medizinstudenten gefolgt, darunter auch Christiane Bless-Paar. Sie ist eine von 17 ehrenamtlichen Medizinern, die im Gesundheitsamt per Telefon Tests anordnen, Diagnosen stellen und ein umfassendes Beratungsangebot rund um das Virus bieten.

Bis vor Kurzem führte Bless-Paar in der Ambulanz für Lebererkrankungen am Universitätsklinikum noch Studien mit Hepatitis-Patienten durch. „Jetzt ist es meine Aufgabe, Personen, die positiv auf Corona getestet wurden, die Nachricht zu übermitteln“, sagt die 58-Jährige. Zudem fragt sie den Gesundheitsstand von Verdachtsfällen ab und belehrt Betroffene beispielsweise über die Quarantänezeit. Auch für die Ermittlung von Menschen aus Risikogruppen und Infektionswegen ist die dreifache Mutter bei der Gesundheitsbehörde zuständig.

Begegnungen, die länger als 15 Minuten dauerten, gelten als Hochrisikokontakte. Durch die vielen unterschiedlichen Informationen seien jedoch viele Menschen einfach verunsichert und äußerten schon bei milden Symptomen einen Verdacht auf die Viruserkrankung. „Es rufen häufig ältere Paare an, die zur Risikogruppe gehören, oft aber auch junge und mittelalte Leute, die vielleicht wirklich nur eine Erkältung haben“, teilt die Ärztin mit. Das Gesundheitsamt leitet begründete Verdachtsfälle an das Corona-Diagnosezentrum auf der Gotenstraße in Bad Godesberg weiter. „Einschlägige Richtlinien werden in entsprechende Ordnungsverfügungen wie die Anordnung von Quarantäne umgesetzt“, stellt sie klar.