Interaktive Karten : Was das Bundesamt für den Bevölkerungsschutz macht

Lengsdorf Das Geokompetenzteam des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe findet mit raumbezogenen Plänen Antworten auf viele Fragen. Die interaktiven Karten helfen vor allem der Politik und den Behörden.

Es könnte Corona sein, Hochwasser oder auch ein Waldbrand. Im Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BKK) wird alles dafür getan, existierende sowie denkbare Krisensituationen in den Blick zu nehmen. In fünf Gebäuden an der Provinzialstraße teilt sich das BKK rund 15000 Quadratmeter mit dem dort ebenfalls ansässigen Technischen Hilfswerk (THW). Von den knapp 400 Mitarbeitern (etwa 100 davon leben in Bonn) arbeiten etwa 80 in der BKK-Akademie für Krisenmanagement, Notfallplanung und Zivilschutz (AKNZ) in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Seit etwa einem halben Jahr sind 13 festangestellte und projektbezogene Geografen, Informatiker sowie eine Umweltwissenschaftlerin in einer auf drei Jahre angelegten Projektphase als Geokompetenzteam im Einsatz.