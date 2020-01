Interview mit Bonner Oxford-Club : „In Oxford war die Mehrheit gegen den Brexit“

Fahrt zum May Morning

Auch Nichtmitglieder lädt der Oxford-Club Bonn zur Teilnahme an seinem Jahresprogramm 2020 ein.

Höhepunkt ist eine siebentägige Busreise in Bonns Partnerstadt Oxford, um dort am traditionellen May Morning zum Begrüßen des Frühlings teilzunehmen. Die Fahrt findet statt vom 29. April bis zum 5. Mai, die Gruppe übernachtet in ausgesuchten Hotels und besucht interessante Ziele in Oxford und in Kent. Auf dem Programm stehen unter anderem ein Empfang beim Lord Mayor von Oxford in der Town Hall, eine Stadtführung, ein Besuch im prunkvollen Waddesdon Manor und im historischen Hever Castle, wo Heinrich VIII. um Ann Boleyn warb.

Im weiteren Programmangebot des Clubs finden sich mehrere Konversationskreise auf verschiedenen Kenntnisebenen, Ausflüge, englischsprachige Pub-Abende, Brunch, Tea Time, Whisky-Tastings, Vorträge und vieles mehr.

Informationen und Anmeldungen beim Oxford-Club Bonn, ☏ 0228/ 22 45 83 oder 22 22 15

sowie im Internet unter www.oxford-club-bonn.de. Anmeldungen für die Reise sofort oder bis spätestens 20. Februar.