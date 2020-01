Unzulässiges Verbrennen : In Brand gesetzte Holzpaletten lösen Einsatz in Dransdorf aus

In Brand gesetzte Holzpaletten lösen Einsatz in Dransdorf aus

Im Hof einer Gebäudereinigungsfirma in Bonn-Dransdorf ist ein alter Palettenstapel zur Entsorgung in Brand gesetzt worden. Dabei kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Foto: GA

Bonn-Dransdorf Ein leitender Mitarbeiter einer Gebäudereinigungsfirma in Bonn-Dransdorf hat am frühen Samstagabend durch das Abbrennen eines alten Holzpalettenstapels einen dortigen Feuerwehreinsatz ausgelöst.

Am Samstagabend kurz vor 18 Uhr hatten Anwohner in der Nähe des Gewerbe-Areals an der Justus-von-Liebig-Straße, Ecke Bunsenstraße, die Feuerwehr alarmiert. Im Hof einer ansässigen Gebäudereinigungsfirma hatte es starke Rauchentwicklung gegeben.