Verkehr in Bonn : In Bonn sind bis zu 40 neue Geschwindigkeitsanzeigen geplant

Bonn Der Bonner Schulausschuss stimmt für einen SPD-Vorschlag, der der Verkehrssicherheit an Kindertagesstätten und Schulen in Bonn dienen soll. Es geht dabei um Geschwindigkeitsmessungen.

Einstimmig hat der Schulausschuss am Dienstagabend für einen Vorschlag der SPD votiert, der der Verkehrssicherheit an Kindertagesstätten und Schulen dienen soll. Die Stadt soll in den kommenden zwei Jahren bis zu 40 Radar-Geschwindigkeitsanzeigen, sogenannte Dialog-Displays, für Einrichtungen anschaffen, die an stark befahrenen Straßen liegen. Sie sollen den Autofahrern an Punkten, an denen es immer wieder zu gefährlichen Situationen in der Begegnung mit Kindern kommt, die gefahrene Geschwindigkeit auf einem Display anzeigen. Sogenannte Smiley- oder Frowney-Zeichen sollen die Autofahrer demnächst loben oder dezent tadeln. Aktuell gilt an Kindertagesstätten und Schulen in Bonn, meist zeitlich begrenzt, ein generelles Tempolimit von 30 Kilometern in der Stunde.