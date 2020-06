Beerdigung in Bonn : Hunderte Freunde und Kollegen nehmen Abschied von Rudolf Barth

Bonn Mehrere Hundert Freunde und Kollegen haben mit der Familie am Montagnachmittag Abschied von Schausteller Rudolf Barth genommen. Wegen Platzmangel in der Trauerhalle wurde die Feier auf Bildschirmen übertragen.

Wie berichtet, starb der Seniorchef des gleichnamigen Jahrmarktbetriebs im Alter von 80 Jahren am Dienstag vergangener Woche. Da in der Trauerhalle des Friedhofes am Platanenweg nur die engsten Verwandten Platz fanden, wurde die Feier auf einen Bildschirm nach draußen übertragen. Zahlreiche Kränze und Fahnen von Abordnungen verschiedener Schaustellerverbände sowie Kollegen aus ganz Deutschland erwiesen dem Verstorbenen die letzte Ehre. Pfarrer Sascha Ellinghaus, Leiter der katholischen Circus-und Schaustellerseelsorge in Deutschland, hielt die Trauerrede.