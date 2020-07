Polizei im Einsatz : Hunderte Fans strömen zur Imbiss-Eröffnung von Xatar in Bonn

Vor dem Imbiss haben sich viel zu viele Fans versammelt. Foto: Nicolas Ottersbach

In der Bonner Innenstadt eröffnete der Rapper Xatar einen eigenen Imbiss. Jedoch sind viel zu viele Fans zur Eröffnung gekommen, so dass die Corona-Schutzbedingungen nicht eingehalten werden können.

Mit so einem riesigen Ansturm hatten die Behörden und auch Rapper Xatar selbst wohl nicht gerechnet: Zur Eröffnung seines ersten Imbiss sind die Fans in Scharen gekommen und sorgten für tumulthafte Zustände in der Stockenstraße in der Bonner Innenstadt.

Mehrere hundert meist junge Leute wollten bei der Eröffnung dabei sein. Die wenigsten von ihnen trugen jedoch eine Mund-Nasen-Bedeckung und kamen sich in dem Gedränge vor dem Imbiss viel zu nahe. Vor dem Imbiss-Betrieb hatte sich eine mehr als 100 Meter lange Schlange gebildet. Auch hier achtete zunächst niemand auf den notwendigen Abstand gemäß der Corona-Regeln. Stattdessen dokumentierten viele Jugendliche mit ihren Handys das Event, das auf Instagram und auf Facebook zuvor schon hohe Wellen geschlagen hatte.

Für Ulrich Forkert vom Stadtordnungsdienst war das eine beunruhigende Situation. „Die Bestimmungen werden nicht eingehalten, weswegen wir den Betreiber zu entsprechenden Maßnahmen aufgefordert haben“, sagte er. Zwar waren Drängelgitter aufgestellt, Bodenmarkierungen gemacht und sogar ein Sicherheitsdienst engagiert worden. „Doch mit diesem Andrang haben wir nicht gerechnet“, erklärte eine Organisatorin. Immer wieder mussten die Sicherheitskräfte eingreifen. „Die Stimmung ist allerdings friedlich“, sagte Forkert.

Polizei, Hundertschaft und Ordnungsamt vor Ort

Wegen des Massenandrangs war auch die Polizei vor Ort und rückte mit einer Hundertschaft an, um die Situation zu entschärfen. Mit dem Stadtordnungsdienst wurden die Menschen aufgefordert, die Abstände in der Schlange einzuhalten und einen Mundschutz aufzusetzen, was sie dann auch taten. Allerdings löste sich die Warteschlange erst auf, als gegen 16 Uhr langsam das Fleisch ausging. Zur Schließung des Ladens trug auch das Ordnungsamt bei. Es sei aber zu betonen, dass die Stimmung zu jeder Zeit friedlich war und es keine Auseinandersetzungen gab.

Rapper Xatar und mehrere Ehrengäste hatten sich schon kurz nach der Eröffnung um 13 Uhr wegen der Menschenansammlung zurückgezogen, um einen noch größeren Andrang zu verhindern. Eigentlich sollten den ganzen Tag über Künstler des Xatar-Labels „Alles oder Nix“ vorbeikommen, darunter Mero und Eno. Einen der ersten Köftespieße aß Youtuber Knossi.

Dass Xatar, der bürgerlich Giwar Hajabi heißt und aus Bonn kommt, überhaupt einen Imbiss eröffnet, geht auf ein Meme, ein Internetphänomen zurück. „Es gibt keinen, der mehr Köfte gegessen hat als ich“, erzählte er im GA-Gespräch. Genau so ein Imbiss hätte in Bonn gefehlt. Viele hatten gehofft, dass er in die Kölner Keupstraße kommt. „Aber hier in der Stockenstraße ist ein guter Ort, das ist meine Heimatstadt.“ Neben Köfte gibt es frischen Ayran, den Becher kann sich der Kunde immer wieder auffüllen lassen. Setzen kann man sich allerdings nicht, die Gerichte, darunter auch Falafel, gibt es nur auf die Hand. „Aber das ist kein Problem, meine Terrasse ist der Hofgarten“, sagte Xatar. Ein gutes Geschäft erhofft er sich auch mit den Studenten, für die er spezielle Gerichte anbieten will. Die Bonner Uni liegt direkt in der Nachbarschaft.

Lukas Podolski eröffnete Döner-Imbiss

Bereits am Freitag hatte Fußball-Weltmeister Lukas Podolski eine weitere Filiale seiner Kette „Mangal-Döner“ in Bonn eröffnet. Da war der Ansturm der Fans jedoch eher klein. Nachdem er Anfang Juni an der Poststraße eine Filiale seiner Eisdiele „Ice Cream United“ eröffnet hatte und dort auch im August selbst hinterm Tresen stand, ist nun gegenüber in der ehemaligen Lubig-Filiale die neue „Mangal-Döner“-Fillale entstanden.