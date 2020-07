Feuerwehreinsatz in Bonn : Ruderboot kentert auf dem Rhein

Feuerwehreinsatz in Bonn

Bonn Eine Rudergruppe ist auf dem Rhein gekentert. Rettungsboote und ein Hubschrauber konnten beidrehen, als drei Personen sich selbst retteten. Sie waren mit einem Ruderboot auf dem Strom unterwegs.

Eine große Suchaktion ist am Freitagabend glimpflich in Bonn zu Ende gegangen. Gegen 19 Uhr war die Feuerwehr Bonn mit mehreren Fahrzeugen und einem Rettungsboot ausgerückt, um drei im Rhein schwimmende Personen zu retten. Auch ein Boot der Wasserschutzpolizei war im Einsatz. Wie die Feuerwehr mitteilt, hatten Passanten ein gekentertes Ruderboot und mehrere Personen im Wasser im Bereich des Rheinufers in Höhe des Schaumburger Hofes gemeldet.