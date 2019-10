Im Rhein bei Düsseldorf endeckt : Tote Frau bei Düsseldorf ist „sehr wahrscheinlich“ Vermisste vom Hotelschiff

Polizei und Bestatter am Fundort der Frauenleiche am Düsseldorfer Rheinufer.

Düsseldorf/Bonn Fußgänger haben in Düsseldorf eine tote Frau im Rhein entdeckt. Wie die Polizei nun bestätigte, handelt es sich dabei „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ um die 25-Jährige, die vor rund einer Woche bei Bonn von einem Hotelschiff verschwunden ist.

Möglicherweise ist die Leiche der 25 Jahre alten Frau, die Donnerstag vergangener Woche auf dem Rhein vom Hotelschiff „Rhine Princess“ verschwunden ist, gefunden worden. Fußgänger haben am Freitag in Düsseldorf an der Theodor-Heuss-Brücke eine tote Frau im Rhein entdeckt.