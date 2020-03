Dehoga fordert Regulierung : Bonner Hoteliers und Wirte klagen über Missbrauch bei Onlineportalen

Bonn Hotels und Restaurants in Bonn erleben Bewertungen im Internet nicht nur als konstruktive Kritik. Problematisch ist vor allem der Missbrauch solcher Bewertungsmöglichkeiten. Der Verband Dehoga fordert nun eine gesetzliche Regulierung.

Die Gegensätze in den Online-Bewertungen Bonner Hotels und Restaurants könnten häufig nicht größer sein. Da lobt eine Bernadette auf einem der entsprechenden Portale im Netz, das Hotel sei klein und nett mit sehr freundlichem Personal, während ein Jörg den Stab über das Haus bricht: „Laut und eng. Einmal und nie wieder.“ Ein 31-Jähriger bezeichnet ein anderes Hotel als „hervorragend mit Spitzen-Küche und stilvollen Zimmern in hervorragender Lage“, während eine 51-Jährige über dasselbe Haus lästert, die Räume seien „schmuddelig“, das Essen „eine Zumutung“ und die Leitung „hysterisch“.

Er ist auch Kreisgruppenvorsitzender des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) Nordrhein. Konstruktive Kritik sei also willkommen. Aber Online-Portale dürften nicht missbraucht werden. Eine Umfrage unter 550 Gastronomen und Hoteliers in NRW habe nämlich ergeben, dass knapp 78 Prozent bereits faktisch ungerechtfertigt im Internet bewertet worden seien, 29,5 Prozent davon „leider schon oft“.

Reaktionen erfolgen nicht immer öffentlich

„Die Missbrauchsquote ist bei uns im Kreis und in Bonn ähnlich“, ist sich Schlößer sicher. Wobei er selbst solche Erfahrungen zum Glück noch nicht gemacht habe. Was auch die anderen Bonner Hoteliers und Gastronomen, die sich überhaupt zum Thema äußern wollen, so antworten. Lediglich Olaf Dreesen, Chef der Rheinhotel Dreesen GmbH, sagt vieldeutig: „Seien Sie gewiss, dass es bei unserer Firmenaufstellung und den Charaktereigenschaften unserer Unternehmen noch nichts gegeben hat, was es nicht gibt.“ Immer, wenn er gedacht habe, „du hast alles erlebt“, dann komme etwas Neues. Bei Kundenkritik reagierten seine Häuser auf den einzelnen Fall immer unmittelbar auf die Gäste bezogen, aber „eben nicht in der Öffentlichkeit, sprich im Netz“, erläutert Dreesen.