Umbau in Bonn : Hotel Rheinland an der Berliner Freiheit erhält neuen Namen

Foto: Stefan Knopp "Nixon is watching you": Johannes Jungwirth (l.) und Thomas Lenz im Hotelzimmer, der neu eingerichteten amerikanischen Botschaft im obersten Stockwerk des Hotels.

Bonn Ein neues Konzept für das Hotel Rheinland bringt die Botschaften zurück nach Bonn. "Hotel mit Botschaft" soll es heißen. 31 Zimmer hat es, jedes soll im Look eines anderen Landes gestaltet werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stefan Knopp

Alles ist vorbereitet für die Rückkehr des US-amerikanischen Botschafters nach Bonn: Er hat ein bequemes Doppelbett mit Tagesdecke in Stars-and-Stripes-Optik, eine Straßenkarte von Washington an der Wand und natürlich ein Bild von Richard Nixon im Nacken, wenn er an seinem Schreibtisch den bedeutenden Geschäften nachgeht. All das findet man im Hotel Rheinland an der Berliner Freiheit, das demnächst einen neuen Namen erhält.

Amerikaner und Sowjets reichen sich die Hand

"Hotel mit Botschaft" soll es heißen. 31 Zimmer hat es, jedes soll im Look eines anderen Landes gestaltet werden. Mit dem US-Zimmer hat Johannes Jungwirth, der seit Anfang 2018 das Hotel betreibt, angefangen, die Botschaft der Sowjetunion wird das nächste sein - gleich nebenan im obersten Stockwerk, Amerikaner und Sowjets können sich über die metallene Brüstung die Hand reichen. Welche Botschaften folgen, verraten Jungwirth und Pressesprecher Thomas Lenz nicht. Die sieben Doppelzimmer werden zu Hauptbotschaften umgestaltet, die Einzelzimmer zu Dependencen.

Der Umbau geschieht nach und nach im laufenden Betrieb. Jungwirth arbeitet mit viel Liebe zum Detail, vom alten Röhrenfernseher, in den noch ein Flachbildschirm eingebaut wird, über den ockerfarben marmorierten Vorhang vorm Fenster bis zum amerikanischen Wählscheibeneinleger am roten Telefon. Auch der Schreibtisch ist eine Antiquität, die der Hotelier selbst hergerichtet hat. An den Wänden hängen Aufnahmen von Präsidentenbesuchen in Bonn, auch eine Aufnahme von John F. Kennedy auf dem Marktplatz und eine von Nixon mit dem damaligen OB Hans Daniels. Die Fotografien stammen aus dem Bonner Stadtarchiv, Jungwirth hat die Lizenzen dazu gekauft.

Lesen Sie auch An der Oxfordstraße : So war die Eröffnung des Black Hotels in Bonn

Mit dem doppeldeutigen künftigen Namen des Hotels wollen der Hotelier und sein Pressesprecher Thomas Lenz - bekannt zum Beispiel vom BaseCamp Bonn - an die Hauptstadtzeit erinnern. "Aber wir wollen nicht mit Wehmut zurückblicken, sondern mit Stolz und ein bisschen Humor."