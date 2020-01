Hotel in Bonn : Polizei fahndet nach mutmaßlichem Rucksackdieb

Bonn Ein Mann soll aus einem Hotel an der Römerstraße in Bonn einen Rucksack mit mehreren hundert Euro Bargeld mitgenommen haben. Die Polizei sucht nun mit einem Foto nach dem Mann.

Die Polizei sucht mit einem Foto nach einem Mann, der aus einem Hotel in Bonn einen Rucksack entwendet haben soll. Den Ermittlern zufolge soll der Verdächtige die Tat am 23. Oktober des vergangenen Jahres in einem Hotel an der Römerstraße gegen 7.55 Uhr begangen haben. In dem Rucksack befanden sich der Reisepass eines 51-Jährigen sowie mehrere hundert Euro Bargeld.