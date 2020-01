Aktiver Stadtbezirk bringt auch Nachteile : Hohe Zahl der Bürgeranträge verlängern Sitzungen der Bezirksvertretung

Bonn 145.000 Menschen wohnen im Stadtbezirk Bonn. Nimmt man die Zahl der Bürgeranträge zum Maßstab, so wächst ihre politische Aktivität. Und zwar so sehr, dass die zuständige Bezirksvertretung mit den Beratungen kaum noch hinterherkommt.

„Wir haben die ganzen Anträge einfach nicht mehr in die normalen Sitzungen hineinbekommen“, erklärt Bezirksbürgermeisterin Brigitta Poppe-Reiners. Eine Sondersitzung der Bezirksvertretung am vergangenen Donnerstagabend sollte deshalb nun Abhilfe schaffen.

Auch wenn das ehrenamtliche Engagement der Mitglieder der Bezirksvertretung „eindeutig an seine Grenzen“ stoße, so Poppe-Reiners, sei das ein Zeichen für eine „sehr engagierte Bürgerschaft“. Ganz ähnlich sieht es Jochen Reeh-Schall, Poppe-Reiners’ Stellvertreter. Die schnell wachsende Zahl der Bürger-

anträge in den letzten Jahren sei, so Reeh-Schall, unter anderem mit einer Art Domino-Effekt zu erklären: „Wenn einzelne erst einmal anfangen, merken andere, dass man das überhaupt machen kann.“ Im Jahr 2017 wurden im gesamten Bonner Stadtgebiet noch 165 Anträge gestellt, 2018 stieg die Zahl leicht auf 181. Im vergangenen Jahr meldete das städtische Presseamt ein Rekordhoch mit 256 Anträgen.