“Tag der Hochzeit“ : Viele Besucher bei Hochzeitsmesse in Bad Godesberg

Bad Godesberg Rund 1000 Heiratswillige sind zum „Tag der Hochzeit“ in der Redoute gekommen. Bei 30 Ausstellern konnten sie sich zu Kleidern, Ringen oder Essen beraten lassen.

Ganz schüchtern schleichen sich die Paare an die rund 30 Stände in der Bonner Redoute. Aus kleinen Plastikschälchen löffeln sie die Reste der süßen Kostproben der Konditorei Hünten, während sie sich bei der Brautstube von Melanie Rahman umsehen. Während ihre Schwester Steffi mit Rosen verzierte Lollis verteilt, an denen kleine Gutscheine angebracht sind, wandert der Blick einiger Bräute neugierig zu paillettenbesetzten Sneakern in rosa.