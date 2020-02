Autofahrer sollen dringend Wagen wegfahren : Stadt Bonn sperrt Rathenauufer wegen Hochwasser ab

Das Rathenauufer ist aufgrund von Hochwasser abgesperrt worden. (Archivfoto). Foto: Meike Böschemeyer/Benjamin Westhoff

Bonn Der Wasserstand des Rheins steigt rasant an. Knappe acht Meter könnte der Pegelstand am Donnerstag erreichen. Fähren mussten den Betrieb einstellen, die Linie 66 fährt in Königswinter nur eingeschränkt, und die Stadt Bonn wird voraussichtlich das Rathenauufer teils absperren. Dort parkende Autos könnten abgeschleppt werden. Alle Infos zum Hochwasser gibt es hier.

Der Rheinpegel in Bonn steigt zurzeit rasant. Am Mittwochmorgen wurde vom Hochwassermeldezentrum Rhein in Mainz ein Pegelstand von 6,69 Meter gemessen. Am frühen Mittwochnachmittag liegt der Rheinpegel knapp unter sieben Metern, Tendenz:steigend.

Aus diesem Grund wird die Stadt Bonn voraussichtlich am frühen Nachmittag das Rathenauufer zwischen Erster und Zweiter Fährgasse absperren. Die Verwaltung bittet Autofahrer eindringlich, ihre dort geparkten Wagen umgehend von dort wegzufahren. Unter Umständen würde es sonst nötig, die Autos aus dem Gefahrenbereich abschleppen zu lassen, heißt es in einer Mitteilung.

Schon zuvor musste die Fähre zwischen Graurheindorf in Bonn und Mondorf in Niederkassel ihren Betrieb einstellen. Damit fällt die erste Möglichkeit zur Entlastung des Berufsverkehrs weg. Erst ab einem Pegelstand von unter 5,50 Meter kann die Fähre wieder den Rhein überqueren.

Auch die Fähre Bad Godesberg-Niederdollendorf stellte am Mittwoch um 13 Uhr den Betrieb ein. „Wegen des steigenden Pegels, aber auch, weil sehr viel Treibholz unterwegs ist“, sagte ein Mitarbeiter. Die Personenfähre Erpel-Remagen hatte bereits am Dienstagabend den Betrieb eingestellt. Das Hochwasser war in der Nacht zum Mittwoch schneller gestiegen als erwartet, sodass die Rheinfähre Linz-Kripp GmbH neben der Personenfähre „Nixe“ nun auch den Betrieb der Autofähre einstellen musste. „Ein sicherer Fährbetrieb ist erst ab einem Pegelstand von 7,15 Meter (Pegel Andernach) mit fallender Tendenz möglich“, erklärt Udo Scholl, Geschäftsführer der Rheinfähre Linz-Kripp GmbH. Die Aufnahme des Personen-Fährbetriebes zwischen Remagen und Erpel kann erst wieder bei einem Pegel von 6,40 Meter erfolgen. In Betrieb ist am Mittwoch die Fähre Bad Breisig-Bad Hönningen.

Gestört ist auch die Linie 66 in Königswinter. Sie fährt seit Mittwochmittag nur noch bis zur Haltestellte Clemens-August-Straße in Königswinter und von dort aus bis Bad Honnef im Schienenersatzverkehr mit Bussen. Das teilten die Stadtwerke Bonn (SWB) mit. Die Rheinallee in Königswinter ist seit etwa 11 Uhr ab der Einmündung Generalkonsul-von-Weiss-Straße für den Autoverkehr gesperrt.

Ebenfalls wegen Hochwasser kann der Weg entlang der Sieg zwischen Buisdorf und Meindorf auf Sankt Augustiner Seite derzeit nicht genutzt werden. Wie die Stadt Sankt Augustin mitteilte, hat der Bauhof alle Wege zur Sieg gesperrt. Der Pegel Menden hatte bereits am Dienstag die kritische Höhe von 2,20 bis 2,30 Meter erreicht. Die Stadt warnt davor, die Absperrungen zu umgehen oder zu umfahren.

Am vorvergangenen Montag betrug der Pegelstand in Bonn 1,91 Meter. Damit hat sich der Wasserstand innerhalb einer Woche verdreifacht. Den Prognosen des Hochwassermeldezentrums Rheinland-Pfalz zufolge könnte der Pegelstand in Bonn am Donnerstag bis zu acht Meter betragen. Abweichungen nach oben und unten sind möglich.

Der derzeitige Anstieg in Bonn ist vor allem durch eine Hochwasserwelle, die von der Mosel kommt, erklärbar. Nach Angaben des Landesamtes für Umwelt hat auch die aktuelle Hochwasserwelle vom Oberrhein Auswirkungen auf den Pegelstand in Bonn. Den Prognosen zufolge soll am Donnerstag in Bonn der Höchstwert erreicht werden. So soll im Tagesverlauf der Pegelstand wieder auf knapp 7,50 Meter sinken. „Am Pegel Trier wird heute der Höchststand erreicht, am Pegel Maxau voraussichtlich am Mittwoch“, sagt Malin Sell vom Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz am Dienstag.

Ab einem Pegelstand von 7,40 Metern herrscht laut Hochwasser-Alarmplan für die Stadt Bonn und das Wasser- und Schifffahrtsamt „Mittleres Hochwasser“. Die Haltestelle der Linie 66, „Königswinter Fähre“, kann nicht mehr angefahren werden, weil Teile der Linie überflutet sind. Ab einem Pegelstand von acht Metern wird die Hochwassermarke II erreicht. Folgende Pegelstände (bezogen auf den Pegel Bonn) sind wichtige Gradmesser:

5 Meter: "Kleines Hochwasser".

"Kleines Hochwasser". 5,50 - 5,60 Meter: Die Fähre Graurheindorf-Mondorf stellt ihren Betrieb ein.

Die Fähre Graurheindorf-Mondorf stellt ihren Betrieb ein. 6 Meter: Hochwassermarke I. Schiffe dürfen nur noch langsam und in der Mitte des Stromes fahren.

Hochwassermarke I. Schiffe dürfen nur noch langsam und in der Mitte des Stromes fahren. 7 Meter: In Beuel werden Zufahrtsstraßen zum Rhein gesperrt. Die Bevölkerung wird durch Lautsprecherdurchsagen informiert, falls der Pegel laut Prognose auf 9,50 Meter steigen soll.

In Beuel werden Zufahrtsstraßen zum Rhein gesperrt. Die Bevölkerung wird durch Lautsprecherdurchsagen informiert, falls der Pegel laut Prognose auf 9,50 Meter steigen soll. 7,15 Meter: Die Haltestellen Bad Godesberg Fähre und Bad Godesberg Rheinufer entfallen.

Die Haltestellen Bad Godesberg Fähre und Bad Godesberg Rheinufer entfallen. 7,20 Meter: In Bonn werden die Zufahrtsstraßen zum Rhein vom Legionsweg bis zur Schaumburg-Lippe-Straße gesperrt.

In Bonn werden die Zufahrtsstraßen zum Rhein vom Legionsweg bis zur Schaumburg-Lippe-Straße gesperrt. 7,40 Meter: "Mittleres Hochwasser". Die Feuerwehr richtet einen Einsatzstab ein. Die Stadtbahnlinie 66 im Bereich Königswinter Höhe Sealife-Center wird überflutet. Die Haltestelle wird dann nicht mehr angefahren.

"Mittleres Hochwasser". Die Feuerwehr richtet einen Einsatzstab ein. Die Stadtbahnlinie 66 im Bereich Königswinter Höhe Sealife-Center wird überflutet. Die Haltestelle wird dann nicht mehr angefahren. 7,50 Meter: Die Technische Einsatzleitung Beuel wird eingerichtet und erste Sandsackwälle gebaut. Wertstoffcontainer werden verlegt.

Die Technische Einsatzleitung Beuel wird eingerichtet und erste Sandsackwälle gebaut. Wertstoffcontainer werden verlegt. 7,60 Meter: Der Fährbetrieb Mehlem-Königswinter wird eingestellt.

Der Fährbetrieb Mehlem-Königswinter wird eingestellt. 7,90 Meter: Der Fährbetrieb Dollendorf-Bad Godesberg wird eingestellt.

Der Fährbetrieb Dollendorf-Bad Godesberg wird eingestellt. 8 Meter: Hochwassermarke II. Der Schiffsverkehr wird eingestellt. Bei etwas über acht Metern tritt der Rhein in Beuel über die Ufer. Nördlich der Kennedybrücke bleibt die Rheinaustraße durch den Damm an der Wolfsgasse bis zu einem Stand von 9,50 Meter vom Hochwasser verschont. In Bonn wird die Charles-de-Gaulle-Straße stromabwärts bis Hermann-Ehlers-Straße gesperrt.

Hochwassermarke II. Der Schiffsverkehr wird eingestellt. Bei etwas über acht Metern tritt der Rhein in Beuel über die Ufer. Nördlich der Kennedybrücke bleibt die Rheinaustraße durch den Damm an der Wolfsgasse bis zu einem Stand von 9,50 Meter vom Hochwasser verschont. In Bonn wird die Charles-de-Gaulle-Straße stromabwärts bis Hermann-Ehlers-Straße gesperrt. 8,20 Meter: "Großes Hochwasser". In Bad Godesberg und Bonn werden Technische Einsatzleitungen eingerichtet. In der Rheinstraße werden Stege gebaut.

"Großes Hochwasser". In Bad Godesberg und Bonn werden Technische Einsatzleitungen eingerichtet. In der Rheinstraße werden Stege gebaut. 8,50 Meter: In Graurheindorf wird eine Einsatzleitung eingerichtet. Wasser läuft in die Mertensgasse. In der Bonner Innenstadt wird die Uferpromenade am Alten Zoll überschwemmt.

In Graurheindorf wird eine Einsatzleitung eingerichtet. Wasser läuft in die Mertensgasse. In der Bonner Innenstadt wird die Uferpromenade am Alten Zoll überschwemmt. 8,60 Meter: Im Ortsteil Mehlem wird es kritisch. Dann läuft das Wasser in die Rüdigerstraße in Höhe Am Glückshaus.

Im Ortsteil Mehlem wird es kritisch. Dann läuft das Wasser in die Rüdigerstraße in Höhe Am Glückshaus. 9,50 Meter: In Mondorf wird die Rheinallee überflutet, die Keller laufen voll. Etwa 100 Anwohner sind betroffen. Zudem versagt der neue Hochwasserschutz in Beuel. Zuerst überschwemmt werden die Rheinaustraße südlich der Kennedybrücke sowie die Steinerstraße und die Johannesstraße. Stegebau ist nötig.