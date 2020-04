Ab Montag gilt die Maskenpflicht : Hier gibt es in Bonn noch Masken

Bonn Lange galten sie als rares Gut – jetzt sind sogenannte Behelfsmasken fast überall wieder erhältlich. Und das zum passenden Zeitpunkt: Ab dem 29. April gilt die Maskenpflicht nämlich auch in Bonn.

Als klassische Händler von Atemschutzmasken haben die meisten Apotheken der Stadt ihre Vorräte aufgestockt. Die günstigste Atemschutzvariante bieten die klassischen hellblauen oder grünen OP-Masken, die sich beim Ausfalten der Gesichtsform anpassen. Diese kriegt man beispielsweise in der Münster-Apotheke in Bonn, in der Apotheke zur Alten Post in Beuel oder in der Apotheke am Römerplatz in Bad Godesberg für unter zwei Euro pro Stück. Die meisten Apotheken bieten für rund zehn Euro auch sogenannte „filtrierende Halbmasken“ an. „Eine Maske mit Schutzklasse FFP2 bietet für acht Stunden ausreichenden Selbstschutz“, meint Rachid El Absi aus der Apotheke in Auerberg Mitte. Diese könne sogar, sofern kein Ventil enthalten ist, ein- bis zweimal im Ofen erhitzt und wiederverwendet werden. Die rundlichen Filtermasken FFP2 und FFP3 sind meist ohne Ventil erhältlich und bereits an die Gesichtsform angepasst.