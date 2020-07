Nach Strafanzeige : Staatsanwaltschaft lehnt Ermittlungen gegen Bonner Virologen Streeck ab

Bonn Die Bonner Staatsanwaltschaft nimmt keine Ermittlungen gegen den Bonner Virologen Hendrik Streeck auf, nachdem eine Strafanzeige gegen ihn eingegangen war. Es sei kein strafbares Verhalten erkennbar.

Nach Prüfung einer Strafanzeige gegen den Bonner Virologen Hendrik Streeck hat die Bonner Staatsanwaltschaft die Aufnahme von Ermittlungen abgelehnt. Es sei kein strafbares Verhalten festgestellt worden, das Ermittlungen rechtfertigen würde, sagte Pressesprecher Sebastian Buß dem GA am Freitagmorgen. Auf Twitter kündigte der Anzeigensteller an, Rechtsmittel gegen die Entscheidung einzulegen.

Bei der Bonner Polizei war zuvor eine Strafanzeige gegen den Bonner Virologen Hendrik Streeck eingegangen. Auch der Bonner Staatsanwaltschaft liegt das Schreiben seit Donnerstagmorgen vor. Diese hatte am Donnerstag angekündigt, die Strafanzeige zunächst zu prüfen. Die Prüfung einer Anzeige ist üblich. Erst in einem weiteren Schritt entscheidet die Staatsanwaltschaft dann, ob die Anzeige stichhaltig ist und ob überhaupt Ermittlungen aufgenommen werden.

Parallel zu der Anzeige berichtet die Wirtschaftszeitschrift „Capital“ auf ihrem Online-Portal über angebliche „neue Ungereimtheiten“ im Zusammenhang mit der Heinsberg-Studie. In dem Artikel geht es unter anderem um scheinbar widersprüchliche Angaben zu Daten, an denen der Ethik-Ausschuss der Uni Bonn Grünes Licht für die Durchführung der Studie gegeben habe. In Frage gestellt wird auch die Schnelligkeit des Ethik-Verfahrens. Außerdem habe sich nach Veröffentlichung eines Zwischenberichts ein Hinweisgeber aus der Wissenschaft an die Uni Bonn und die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) gewandt. Sein Vorwurf gleichfalls: „Erfindung von Forschungsergebnissen“, weil die Forscher um Streeck bei der Studie keine Daten erhoben hätten – und sich die Forscher weigerten, ihm ihre Rohdaten zur Überprüfung bereit zu stellen. Nach Angaben von „Capital“ überprüft die DFG die Vorwürfe. Ob es sich bei dem anonymen Hinweisgeber und dem Urheber der Anzeige gegen Streeck um dieselbe Person handelt, ist unklar.