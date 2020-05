Erstes Autokonzert in Bonn : Heino eröffnet Autokonzert-Reihe von „BonnLive“

Bonn Der 81-jährige Schlagerstar Heino hat am Freitagabend trotz seiner langen Karriere noch einmal eine Premiere hingelegt: Auf dem Gelände „Am Westwerk“ trat er vor seinen Fans auf, die alle im Auto saßen.

Schlagerstar Heino hat am Freitagabend die „BonnLive“-Autokonzert-Reihe in Endenich eröffnet. Der 81-Jährige Sänger präsentierte dabei viele seiner alten Hits, wie „Blau blüht der Enzian“ oder „Schwarze Barbara“. Zur Freude seiner Fans zeigte sich Heino auch von seiner rockigen Seite und spielte unter anderem Lieder von den „Toten Hosen“ oder auch von „Rammstein“.

Ein völlig anderes Konzerterlebnis, das bei den Besuchern aber sehr gut ankam. Diese kamen nicht nur aus Bonn, sondern auch aus anderen Bundesländern. Den weitesten Weg hatten Heino-Fans aus Schleswig-Holstein. „Ich fühle mich hier wirklich sehr wohl“, sagte Heino von der Bühne aus. Für den 81-Jährigen war das Konzert in Endenich eine Premiere, wie er dem GA in einem Interview verriet. „Ich habe in 60 Jahren schon viel erlebt in dieser Branche. Aber im Autokino bin ich noch nie aufgetreten“, sagte der Schlagersänger.