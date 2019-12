Heiligabend und Silvester : So öffnen Supermärkte an den Feiertagen in Bonn

Bonn An Weihnachten und Silvester gelten bei vielen Supermärkten in Bonn abweichende Öffnungszeiten. Wir zeigen, welche Märkte an den Feiertagen ihre Pforten geöffnet haben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von general-anzeiger-bonn.de

Wer noch schnell ein paar letzte Zutaten für das Festessen besorgen muss, hat in diesem Jahr Glück: Heilig Abend und Silvester fallen auf einen Dienstag. Für die Supermärkte in Bonn und der Region gilt wie für alle in ganz Deutschland: Sie dürfen an Heiligabend - sofern dieser auf einen Werktag fällt - bis höchstens 14 Uhr öffnen, das ist gesetzlich so festgelegt. Für Silvester gibt es hingegen in NRW im Unterschied zu einzelnen anderen Bundesländern keine einheitliche Regelung: Fällt der 31. Dezember auf einen Werktag, gibt es für die Märkte keine Einschränkungen bei den Öffnungszeiten.

Jedoch müssen Einkäufer damit rechnen, dass die Supermärkte an diesen Tagen besonders voll werden könnten, da viele die letzten Einkäufe vor den Feiertagen erledigen müssen. Doch wie sieht es eigentlich mit den Öffnungszeiten an Weihnachten und Silvester in Bonn aus? Hier sind die Öffnungszeiten der wichtigsten Bonner Supermärkte an Heiligabend und Silvester: